Real Madrid renova o contrato de Federico Valverde por mais seis anos

Crédito: Helios de la Rubia / Real Madrid

Após renovar o contrato de alguns nomes do elenco, o Real Madrid anunciou nesta terça-feira a prolongação do vínculo do meio-campista Federico Valverde. O jogador de 23 anos estendeu o acordo com o clube merengue por mais seis temporadas, até junho de 2027.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22O Real Madrid não informou o valor da nova multa rescisória, mas a imprensa internacional informou que quem quiser tirar o uruguaio da capital espanhola precisará desembolsar 1 bilhão de euros (R$ 6,2 milhões, na cotação atual). Na O valor é o mesmo da cláusula de Karim Benzema, que renovou recentemente.

Fede Valverde chegou ao Real Madrid em 2016, após destacar-se pelo Peñarol. Desde então, o meio-campista entrou em campo 104 vezes com a camisa merengue e anotou cinco gols. Na temporada passada, o atleta fez 33 partidas e balançou as redes três vezes.

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