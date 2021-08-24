Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Real Madrid renova o contrato de Federico Valverde por mais seis anos

Jogador uruguaio torna-se o atleta com vínculo mais longo no clube merengue e terá multa rescisória de mais de R$ 6 bilhões. Valor é o mesmo do contrato de Benzema...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 13:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 13:39
Crédito: Helios de la Rubia / Real Madrid
Após renovar o contrato de alguns nomes do elenco, o Real Madrid anunciou nesta terça-feira a prolongação do vínculo do meio-campista Federico Valverde. O jogador de 23 anos estendeu o acordo com o clube merengue por mais seis temporadas, até junho de 2027.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22O Real Madrid não informou o valor da nova multa rescisória, mas a imprensa internacional informou que quem quiser tirar o uruguaio da capital espanhola precisará desembolsar 1 bilhão de euros (R$ 6,2 milhões, na cotação atual). Na O valor é o mesmo da cláusula de Karim Benzema, que renovou recentemente.
Fede Valverde chegou ao Real Madrid em 2016, após destacar-se pelo Peñarol. Desde então, o meio-campista entrou em campo 104 vezes com a camisa merengue e anotou cinco gols. Na temporada passada, o atleta fez 33 partidas e balançou as redes três vezes.
+ Veja dez jogadores que podem agitar o mercado na última semana da janela de transferências na Europa
- Muito feliz por pertencer a esta família por mais seis anos - comemorou Valverde nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa
Polícia prende suspeito de sequestro relâmpago horas após crime em Marataízes
Empresária é vítima de sequestro relâmpago e tem R$ 2 mil roubados no ES
Imagem de destaque
Incêndio destrói clínica de estética em Pancas e prejuízo chega a R$ 50 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados