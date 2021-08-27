Real Madrid renova contrato de Casemiro até 2025

O Real Madrid anunciou a renovação de contrato do volante Casemiro. No novo acordo, o brasileiro firmou vínculo com a equipe merengue até 2025. O jogador é uma das peças mais importantes do elenco do técnico Carlo Ancelotti e ídolo da torcida.

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Em oito temporadas no Real Madrid, Casemiro disputou 288 partidas e deve chegar a marca de 300 jogos ainda este ano. Além dos duelos, o meia participou da conquista de 14 títulos, sendo quatro Champions League, três Mundiais de Clubes e duas La Liga.

Aos 29 anos, o atleta deve ter assinado seu último contrato longo com o clube merengue uma vez que o Real Madrid adota uma política de renovação ano após ano com atletas veteranos. Esta medida provocou, por exemplo, a saída de Sergio Ramos.