Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Real Madrid renova contrato de Casemiro até 2025

Volante brasileiro é um dos principais nomes da equipe merengue, está próximo da marca de 300 jogos com a camisa do Real Madrid e já conquistou 14 títulos em oito anos...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 12:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 12:45
O Real Madrid anunciou a renovação de contrato do volante Casemiro. No novo acordo, o brasileiro firmou vínculo com a equipe merengue até 2025. O jogador é uma das peças mais importantes do elenco do técnico Carlo Ancelotti e ídolo da torcida.
> Veja a tabela da La Liga
Em oito temporadas no Real Madrid, Casemiro disputou 288 partidas e deve chegar a marca de 300 jogos ainda este ano. Além dos duelos, o meia participou da conquista de 14 títulos, sendo quatro Champions League, três Mundiais de Clubes e duas La Liga.
Aos 29 anos, o atleta deve ter assinado seu último contrato longo com o clube merengue uma vez que o Real Madrid adota uma política de renovação ano após ano com atletas veteranos. Esta medida provocou, por exemplo, a saída de Sergio Ramos.
E além de Casemiro, os torcedores espanhóis esperam por mais novidades nos próximos dias. Os merengues podem fechar a contratação do atacante Mbappé após a realização de uma nova proposta para o Paris Saint-Germain, mas ainda estão pendentes de uma resposta.Casemiro assina contrato com o Real Madrid até 2025 (Divulgação/Real Madrid)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados