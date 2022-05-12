Real Madrid pretende renovar com Vinícius Júnior e novo contrato deve triplicar o salário do jogador

O Real Madrid deve acertar a renovação de Vinícius Júnior. O atual vínculo do jogador vai até junho de 2024 e o novo contrato será válido até 2027. De acordo com o jornal ‘A Bola’, o salário do brasileiro passaria de 3,2 milhões de euros por ano (cerca de R$ 17 milhões) para quase nove milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões).+ Rodrygo é o brasileiro mais jovem a marcar 10 gols na Champions League: veja a lista

Vinícius Júnior vem sendo um dos protagonistas da temporada do Real Madrid, atrás somente de Benzema. Com a evolução do brasileiro na equipe, a diretoria do clube entende que o atacante se valorizou e precisa de um novo contrato dentro dos padrões dos principais jogadores do elenco.

Na atual temporada, o atacante marcou 18 gols e deu 19 assistências em 49 jogos pelo Real Madrid. Dessa forma, formou uma grande dupla ao lado de Benzema e foram protagonistas na conquista do título da La Liga.

Com uma campanha histórica, o Real Madrid está na final da Champions League e disputa o título com o Liverpool, no dia 28, em Paris.