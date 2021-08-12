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futebol

Real Madrid prepara oferta gigantesca por Mbappé

Clube espanhol busca contratação do atacante francês ainda nesta janela de transferências. Caso PSG recuse, atleta deve chegar livre em 2022...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 11:28

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 11:28
Crédito: Mbappé pode estar próximo de deixar o PSG para o Real Madrid (PATRICK HERTZOG / AFP
O Real Madrid prepara uma oferta de 120 milhões de euros (R$ 732 milhões pela contratação de Mbappé, segundo Pacojó Delgado, da "SER Deportivos". Caso o PSG rejeite a oferta, os merengues entendem que o atleta chegará sem custos em 2022.O jornalista também confirma a informação que o "La Gazzetta dello Sport" havia dado mais cedo de que o atacante francês irá declarar publicamente na próxima segunda-feira que tem o desejo em deixar o Paris Saint-Germain e buscar um novo destino na carreira.
> Veja a tabela da La Liga
No entanto, a saída do francês não parece ser uma opção dentro das instalações do PSG. Durante a apresentação de Messi, Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, afirmou que "não há desculpas" para que Mbappé não queira renovar seu contrato.
Apesar da pressão, o Paris Saint-Germain pensa em alternativas caso o camisa sete deixe a equipe. Cristiano Ronaldo, que tem contrato com a Juventus até 2022, é tratado como a principal alternativa neste momento.

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