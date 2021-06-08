Real Madrid pode oferecer Varane mais quantia em dinheiro para assinar com Mbappé

Crédito: PATRICK HERTZOG / AFP

O Real Madrid busca assinar com o atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, nesta janela de transferências. O jogador é um alvo antigo do clube espanhol, que pode oferecer seu zagueiro, Raphael Varane, mais uma quantia de R$ 460 milhões para contratar o jogador do PSG.

Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Segundo o jornal espanhol 'Sport', o Real Madrid está disposto a gastar grande parte do seu orçamento para assinar com Kylian Mbappé, uma das grandes estrelas do futebol mundial na atualidade. O jogador do Paris Saint-Germain é alvo antigo do clube merengue.

O periódico espanhol informa que o Real Madrid pode gastar cerca de R$ 460 milhões (cerca de 74,8 milhões de euros) para ter Mbappé em seu elenco. Além disso, o clube pode envolver também o zagueiro Raphael Varane na negociação.

Raphael Varane foi especulado no Manchester United e, após dez anos no clube espanhol, deseja viver novas experiências em outros países. No Paris Saint-Germain, o jogador poderia voltar ao seu país natal e preencher um setor criticado do clube francês.

A negociação por Kylian Mbappé, porém, não é fácil para o Real Madrid, que enxerga o Paris Saint-Germain como um clube que não irá deixar o jogador sair de forma fácil. Os franceses buscam a renovação do jogador, e podem demitir o diretor desportivo, o brasileiro Leonardo, para contratar o português Luis Campos, que trabalhou com o atacante.