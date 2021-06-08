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futebol

Real Madrid pode oferecer Varane mais quantia em dinheiro para assinar com Mbappé

Clube merengue busca oferecer o seu zagueiro titular mais um valor próximo aos 460 milhões de reais para assinar com o atacante do PSG...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 15:21

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 15:21

Crédito: PATRICK HERTZOG / AFP
O Real Madrid busca assinar com o atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, nesta janela de transferências. O jogador é um alvo antigo do clube espanhol, que pode oferecer seu zagueiro, Raphael Varane, mais uma quantia de R$ 460 milhões para contratar o jogador do PSG.
Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Segundo o jornal espanhol 'Sport', o Real Madrid está disposto a gastar grande parte do seu orçamento para assinar com Kylian Mbappé, uma das grandes estrelas do futebol mundial na atualidade. O jogador do Paris Saint-Germain é alvo antigo do clube merengue.
O periódico espanhol informa que o Real Madrid pode gastar cerca de R$ 460 milhões (cerca de 74,8 milhões de euros) para ter Mbappé em seu elenco. Além disso, o clube pode envolver também o zagueiro Raphael Varane na negociação.
Raphael Varane foi especulado no Manchester United e, após dez anos no clube espanhol, deseja viver novas experiências em outros países. No Paris Saint-Germain, o jogador poderia voltar ao seu país natal e preencher um setor criticado do clube francês.
A negociação por Kylian Mbappé, porém, não é fácil para o Real Madrid, que enxerga o Paris Saint-Germain como um clube que não irá deixar o jogador sair de forma fácil. Os franceses buscam a renovação do jogador, e podem demitir o diretor desportivo, o brasileiro Leonardo, para contratar o português Luis Campos, que trabalhou com o atacante.
No momento, Kylian Mbappé se prepara para o início da Eurocopa, onde faz parte do grupo da Seleção Francesa junto de jogadores do Real Madrid como o também atacante Karim Benzema e o próprio Raphael Varane, que pode ser envolvido em sua negociação.

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