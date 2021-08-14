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Real Madrid pode aumentar oferta por Mbappé caso acerte a venda de Odegaard para o Arsenal

Clube merengue pode pagar cerca de R$ 928 milhões por atacante francês uma vez que receberia R$ 309 milhões pela transferência do meia norueguês...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 09:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 09:19
Crédito: Mbappé não tem presença garantida no PSG após chegada de Messi (Twitter Mbappé
O Real Madrid pode aumentar o valor de uma possível proposta para contratar Mbappé. Segundo o "L'Equipe", caso a equipe espanhola venda o meia Odegaard ao Arsenal por 50 milhões de euros (R$ 309 milhões), os merengues poderiam oferecer cerca de 150 milhões de euros (R$ 928 milhões) ao PSG pelo camisa sete.Nesta semana, a imprensa espanhola publicou que a equipe de Florentino Pérez estudava uma proposta na casa dos 120 milhões pelo craque francês. O jogador tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2022 e não tem interesse em renovar seu contrato com a equipe da Ligue 1.
> Veja a tabela da La Liga
Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês, deve tomar uma decisão sobre a saída do atleta nesta janela de transferências ou se irá seguir tentando renovar a permanência de Mbappé. No entanto, esta última possibilidade faz com que o PSG corra o risco de perder o campeão do mundo sem custos a partir de janeiro.
Apesar da situação delicada, na França, acredita-se que Mbappé deve disputar esta temporada ao lado de Messi e Neymar. A chegada do argentino elevou o nível do elenco, que busca a conquista da Champions League após bater na trave em 2019/2020.

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