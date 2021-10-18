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Real Madrid planeja envolver grande nome em negociação por Salah

Eden Hazard pode ser usado como moeda de troca pelo clube merengue, que ainda teria que pagar uma compensação financeira para a equipe de Anfield pelo egípcio...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 09:10

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 09:10

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O Real Madrid planeja envovler Eden Hazard em uma negociação com o Liverpool pela contratação de Mo Salah, segundo o "The Sun". Além do belga, o clube merengue deve ter que pagar uma compensação financeira à equipe de Anfield pelo atacante egípcio.O camisa 11 possui contrato com o clube inglês até 2023, mas sua renovação contratual não parece caminhar nada bem. O atleta quer receber cerca de 30 milhões de euros (R$ 189,5 milhões) por temporada, o que os Reds não estão dispostos a pagar.
> Veja a tabela da Champions League
Na próxima janela de transferências do verão europeu, o atleta terá apenas um ano de contrato com o Liverpool. Com isso, os ingleses ficam em uma posição delicada, pois correm o risco de perder o atacante sem custos caso não negocie sua saída no próximo ano.
Por outro lado, o retorno de Hazard à Premier League pode ser fundamental para que o atleta recupere o bom futebol visto no Chelsea. Na Espanha, o camisa sete participou de 43 partidas em suas duas primeiras temporadas e não conseguiu se livrar das lesões.
Apesar do Real Madrid preferir utilizar o belga como moeda de troca em uma negociação com Salah, os Blues também mostram interesse no jogador. No entanto, o clube merengue também não descarta uma operação em que possa sair com o lateral Reece James.

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