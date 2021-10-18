Real Madrid planeja envolver grande nome em negociação por Salah

Crédito: PAUL ELLIS / AFP

O Real Madrid planeja envovler Eden Hazard em uma negociação com o Liverpool pela contratação de Mo Salah, segundo o "The Sun". Além do belga, o clube merengue deve ter que pagar uma compensação financeira à equipe de Anfield pelo atacante egípcio.O camisa 11 possui contrato com o clube inglês até 2023, mas sua renovação contratual não parece caminhar nada bem. O atleta quer receber cerca de 30 milhões de euros (R$ 189,5 milhões) por temporada, o que os Reds não estão dispostos a pagar.

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Na próxima janela de transferências do verão europeu, o atleta terá apenas um ano de contrato com o Liverpool. Com isso, os ingleses ficam em uma posição delicada, pois correm o risco de perder o atacante sem custos caso não negocie sua saída no próximo ano.

Por outro lado, o retorno de Hazard à Premier League pode ser fundamental para que o atleta recupere o bom futebol visto no Chelsea. Na Espanha, o camisa sete participou de 43 partidas em suas duas primeiras temporadas e não conseguiu se livrar das lesões.