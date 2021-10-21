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Real Madrid pensa em nova estrela do RB Salzburg e evitar briga de gigantes por Erling Haaland

Atacate norueguês está na mira de PSG, Manchester City e Bayern de Munique. Karim Adeyemi surpreende grandes clubes na Champions League...

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 08:33

LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 08:33
Crédito: KRUGFOTO / APA / AFP
O Real Madrid está interessado na contratação de Karim Adeyemi, nova estrela do RB Salzburg, para a próxima temporada, segundo a "Sky Sports". Os merengues devem disputar a chegada do jovem atacante com Atlético de Madrid, Inter de Milão, Bayern de Munique, Dortmund, Liverpool e RB Leipzig.O alemão é um dos principais destaques da atual edição da Champions League com três gols marcados em três partidas. O camisa 27 é um dos principais responsáveis por colocar a equipe austríaca na liderança do Grupo G com uma campanha invicta até então.
> Veja a tabela da Champions League
Os merengues também planejam evitar entrar em uma briga de gigantes por Haaland. O centroavante norueguês desperta o interesse de PSG, que pode perder Mbappé em 2022, do Bayern de Munique, que pensa em substituir Lewandowski, e do Manchester City, que busca um camisa nove desde a saída de Aguero.
Segundo as informações da publicação alemã, Karim Adeyemi deve custar entre 30 a 40 milhões de euros (R$ 194 milhões a R$ 258 milhões). Além disso, na Espanha o atleta poderia atuar um ano ao lado de Benzema, que tem contrato até 2023, e se tornar titular absoluto no longo prazo.

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