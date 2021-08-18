Real Madrid não desiste da contratação de Mbappé

Crédito: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Apesar de Mbappé ter dito a alguns companheiros que iria permanecer no PSG nesta temporada, o Real Madrid insiste em sua contratação ainda nesta janela de transferências, segundo o "As". O mercado de transações só se encerra no próximo dia 31 de agosto.- Daqui até o dia 31 muitas coisas podem acontecer e as vaias direcionadas a Mbappé no último final de semana durante a apresentação da equipe jogam a favor em seu desejo de não renovar e sair do PSG assim que puder - revelou uma fonte.

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Ainda que o Paris Saint-Germain insista na permanência do atleta, o Real Madrid se sente em uma posição confortável em busca do craque.

- Caso não deixem ele sair agora, em um ano será jogador do Real Madrid. Ele decidiu não renovar seu contrato e é um jovem com ideias claras. Se fosse por dinheiro, já havia renovado há muito tempo - completou a fonte.