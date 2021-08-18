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futebol

Real Madrid não desiste da contratação de Mbappé

Clube merengue segue confiante de que atacante francês possa chegar ainda nesta janela de transferências apesar do camisa sete ter dito a companheiros que irá ficar no PSG...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 08:37

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 08:37
Crédito: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP
Apesar de Mbappé ter dito a alguns companheiros que iria permanecer no PSG nesta temporada, o Real Madrid insiste em sua contratação ainda nesta janela de transferências, segundo o "As". O mercado de transações só se encerra no próximo dia 31 de agosto.- Daqui até o dia 31 muitas coisas podem acontecer e as vaias direcionadas a Mbappé no último final de semana durante a apresentação da equipe jogam a favor em seu desejo de não renovar e sair do PSG assim que puder - revelou uma fonte.
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Ainda que o Paris Saint-Germain insista na permanência do atleta, o Real Madrid se sente em uma posição confortável em busca do craque.
- Caso não deixem ele sair agora, em um ano será jogador do Real Madrid. Ele decidiu não renovar seu contrato e é um jovem com ideias claras. Se fosse por dinheiro, já havia renovado há muito tempo - completou a fonte.
O clube merengue não está interessado em escutar outros nomes nesta janela de transferências. Na última terça-feira, os espanhóis fizeram questão de destacar que não estão em busca da contratação de Cristiano Ronaldo através do técnico Carlo Ancelotti.

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