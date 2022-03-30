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futebol

Real Madrid monitora situação de atacante do Bayern de Munique

Serge Gnabry tem contrato até 2023 e pode deixar o clube alemão na próxima janela...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 09:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 09:06
O Real Madrid monitora a situação de Serge Gnabry, atacante do Bayern de Munique, segundo o "Bild". O atleta tem contrato com o clube alemão até 2023 e uma renovação não parece próxima, uma vez que os bávaros não pretendem chegar na pedida salarial do jogador.Nesta operação, Alaba pode ser um grande trunfo para a equipe merengue. O defensor, que deixou o Bayern sem custos na última temporada para defender a camisa do Real Madrid, atual no papel de convencer seu ex-companheiro a jogar na Espanha.
> Veja a tabela da Bundesliga
No entanto, os espanhóis querem que o atacante permaneça na Alemanha por mais uma temporada para que chegue de graça para defender os Blancos a partir de 2023, assim como chegou Alaba e da mesma forma como o clube pretende contratar Mbappé.
No entanto, essa não é a única opção. Em 2014, o Real Madrid contratou Toni Kroos do Bayern por um valor acessível por conta da proximidade do fim do contrato do meia com os bávaros. E Gnabry não está satisfeito com sua condição no time de Julan Nagelsmann.
Crédito: GnabrytemcontratocomoBayernaté2023eRealMadridmonitoraojogador(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

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