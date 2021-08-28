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futebol

Real Madrid manda um ultimato para o Paris Saint-Germain

Clube merengue busca negociar a transferência até o final deste domingo, pois acredita que será complicado seguir a operação quando o atleta se apresentar à seleção...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 08:48

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 08:48
Crédito: LOIC VENANCE / AFP
O Real Madrid cansou de esperar e lançou um ultimato ao Paris Saint-Germain. Segundo o "Le Parisien", os merengues só devem aceitar negociar a transferência de Mbappé até este domingo. O clube espanhol vê com dificuldade a continuidade da operação a partir de segunda-feira por conta da apresentação do atleta à seleção francesa.No entanto, o periódico afirma que o Real Madrid está jogando com as suas cartas para colocar pressão no PSG e acelerar a negociação. A janela de transferências se encerra no próximo dia 31 de agosto, enquanto a França entra em campo no dia 1º de setembro para encarar a Bósnia.
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A grande preocupação merengue é com relação ao reconhecimento médico que Mbappé deverá passar antes de assinar o contrato. No entanto, Didier Deschamps, técnico dos Bleus, ofereceu ajuda para conciliar essa novela e ter o atleta focado nas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Na última quinta-feira, o Real Madrid apresentou sua segunda proposta ao PSG pela contratação do atacante francês após ter tido uma primeira oferta recusada na última terça-feira. No entanto, o clube de Nasser Al-Khelaifi não parece ter pressa para dar uma resposta.

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