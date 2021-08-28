Real Madrid manda um ultimato para o Paris Saint-Germain

O Real Madrid cansou de esperar e lançou um ultimato ao Paris Saint-Germain. Segundo o "Le Parisien", os merengues só devem aceitar negociar a transferência de Mbappé até este domingo. O clube espanhol vê com dificuldade a continuidade da operação a partir de segunda-feira por conta da apresentação do atleta à seleção francesa.No entanto, o periódico afirma que o Real Madrid está jogando com as suas cartas para colocar pressão no PSG e acelerar a negociação. A janela de transferências se encerra no próximo dia 31 de agosto, enquanto a França entra em campo no dia 1º de setembro para encarar a Bósnia.