Real Madrid informa que Carlo Ancelotti testou positivo para Covid

O Real Madrid comunicou nesta quarta-feira que Carlo Ancelotti testou positivo para Covid-19. O clube não deu mais detalhes da situação do treinador. O técnico foi diagnosticado com a doença após os testes de rotina feitos pelos funcionários da equipe.> Real Madrid monitora situação de atacante do Bayern de Munique

Dessa forma, o treinador deve ficar de fora do jogo deste sábado, quando o Real Madrid enfrenta o Celta de Vigo, pela 30ª rodada da La Liga. Se Ancelotti não testar negativo para o vírus antes do duelo, quem comandará a equipe merengue será seu filho, o auxiliar Davide Ancelotti.

O duelo com o Celta de Vigo neste sábado marca o retorno da equipe merengue após a goleada por 4 a 0 sofrida contra o Barcelona antes da Data Fifa. Além disso, também é o último jogo antes de encarar o Chelsea pelas quartas de final da Champions League.