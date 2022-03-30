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Real Madrid informa que Carlo Ancelotti testou positivo para Covid

Treinador do clube merengue deve desfalcar a equipe no sábado em jogo contra o Celta de Vigo, válido pela La Liga
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LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 11:55

Publicado em 30 de Março de 2022 às 11:55

O Real Madrid comunicou nesta quarta-feira que Carlo Ancelotti testou positivo para Covid-19. O clube não deu mais detalhes da situação do treinador. O técnico foi diagnosticado com a doença após os testes de rotina feitos pelos funcionários da equipe.> Real Madrid monitora situação de atacante do Bayern de Munique
Dessa forma, o treinador deve ficar de fora do jogo deste sábado, quando o Real Madrid enfrenta o Celta de Vigo, pela 30ª rodada da La Liga. Se Ancelotti não testar negativo para o vírus antes do duelo, quem comandará a equipe merengue será seu filho, o auxiliar Davide Ancelotti.
O duelo com o Celta de Vigo neste sábado marca o retorno da equipe merengue após a goleada por 4 a 0 sofrida contra o Barcelona antes da Data Fifa. Além disso, também é o último jogo antes de encarar o Chelsea pelas quartas de final da Champions League.
Crédito: TreinadordoRealMadridtestapositivoparacoronavírus(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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