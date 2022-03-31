Real Madrid fecha negociação com Vinicius Tobias para o time B

O Real Madrid acertou nesta quinta-feira a contratação de Vinicius Tobias por empréstimo de duas temporadas. O lateral-direito brasileiro, ex-Internacional, pertence ao Shakhtar Donetsk e irá atuar pelo time B do clube merengue.> Cristiano Ronaldo celebra classificação de Portugal para a Copa do Mundo: 'Rumo ao Qatar'

De acordo com o jornal ‘As’, o lateral chega por empréstimo de duas temporadas com opção de compra avaliada em 18 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões). A negociação se deu por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, em que a Fifa alterou o regulamento e permitiu a transferência de atletas que atuam nesses países até o dia 7 de abril.

Aos 18 anos, Vinicius Tobias sequer atuou pela equipe profissional do Shakhtar Donetsk ou do Internacional. Segundo o jornal ‘Marca’, o lateral poderia ser opção para o time principal. Mas, devido às regras da La Liga, isso não pode acontecer já que o Real Madrid já conta com três jogadores extracomunitários (que não possuem passaporte europeu).