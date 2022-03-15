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futebol

Real Madrid faz reunião com Dortmund por Haaland

Embora o Manchester City seja um dos clubes favoritos na disputa pelo centroavante norueguês, merengues buscam inverter a tendência em busca do jovem...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 15:19

Publicado em 15 de Março de 2022 às 15:19

O Real Madrid faz uma reunião com o Borussia Dortmund por Erling Haaland, segundo o portal "Cuatro". O encontro entre Florentino Pérez, presidente do clube merengue, e Hans-Joachim Watzke, CEO da equipe alemã, acontece na capital espanhola.De acordo com a imprensa inglesa, o Manchester City havia se tornado o destino favorito para o atacante norueguês na próxima temporada. No entanto, o Real Madrid tenta inverter a lógica uma vez que a janela de transferências se aproxima.
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As relações entre o clube merengue e o Borussia Dortmund são excelentes, o que pode jogar em favor dos Blanco e a reunião ser decisiva para o desfecho da operação. Florentino Pérez está convicto e confiante de que o artilheiro tem vontade de atuar na capital da Espanha.
Além de Haaland, o Real Madrid pretende acertar a chegada de Kylian Mbappé para a próxima temporada. Por outro lado, o Manchester City não irá desistir de Haaland, uma vez que a contratação de Harry Kane ainda parece distante por conta do contrato do centroavante com o Tottenham.
Crédito: HaalandestánamiradeRealMadrideManchesterCity(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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