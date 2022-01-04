Real Madrid faz proposta pela chegada de Mbappé, revela agente

O Real Madrid realizo uma proposta para o Paris Saint-Germain pela contratação de Mbappé, segundo revelou o empresário Giovanni Branchini. Em entrevista ao "La Gazzetta dello Sport", o agente afirma que o clube merengue quer a chegada do francês em janeiro.- Dependeo do PSG. O Real Madrid quer contar com Mbappé de imediato e ofereceu 50 milhões de euros (R$ 317 milhões). Me parece que a iniciativa de Florentino Pérez merece atenção. Em última instância, é uma lástima para todos que um jogador deste nível se mova no verão em uma transferência gratuita.

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Apesar da saída de Mbappé, Branchini garantiu que o PSG irá repor a saída do atacante com a chegada de outra estrela. De acordo com o empresário, Erling Haaland, Harry Kane e Dusan Vlahovic estão na lista de possíveis reforços do clube.

O Paris Saint-Germain segue aguardando uma sinalização de Mbappé em busca da renovação de contrato, embora o caso seja difícil. Os franceses devem dar o camisa sete como perdido caso um novo acordo não seja firminado até o próximo mês de março, segundo a imprensa local.