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futebol

Real Madrid fará oferta de renovação para Vini Jr. com 'contrato galáctico'

Brasileiro tem um dos menores salários do elenco merengue, mas terá valorização condizente com sua fase. Atacante de 21 anos vive melhor momento de sua carreira...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 10:25

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 10:25

Um dos principais nomes do Real Madrid na atual temporada, o brasileiro Vini Jr. está prestes a receber uma proposta de renovação contratual do time merengue. De acordo com a imprensa espanhola, clube e o brasileiro de 21 anos discutirão o novo acordo a partir de junho, quando terminar a temporada.Segundo informações do jornal "Marca", da capital espanhola, o atacante revelado pelo Flamengo receberá uma valorização condizente com seu atual momento. Ainda de acordo com o veículo, o novo vínculo de Vini Jr. com o Real Madrid será um "contrato galáctico".
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Na atual temporada, o brasileiro entrou em campo em 25 jogos com a camisa merengue, marcou 12 gols e deu nove assistências. Vini Jr. foi eleito ainda o melhor jogador do Real Madrid nos meses de agosto, outubro e novembro, além de ser escolhido o melhor de novembro do Campeonato Espanhol.
Crédito: ViniJr.éovice-artilheirodoRealMadridnatemporada,atrásapenasdeKarimBenzema(Foto:JOSEJORDAN/AFP

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