Real Madrid fará oferta de renovação para Vini Jr. com 'contrato galáctico'

Um dos principais nomes do Real Madrid na atual temporada, o brasileiro Vini Jr. está prestes a receber uma proposta de renovação contratual do time merengue. De acordo com a imprensa espanhola, clube e o brasileiro de 21 anos discutirão o novo acordo a partir de junho, quando terminar a temporada.Segundo informações do jornal "Marca", da capital espanhola, o atacante revelado pelo Flamengo receberá uma valorização condizente com seu atual momento. Ainda de acordo com o veículo, o novo vínculo de Vini Jr. com o Real Madrid será um "contrato galáctico".