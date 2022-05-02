Real Madrid estuda renovar com Marcelo por mais um ano

O Real Madrid estuda renovar o contrato com Marcelo por mais uma temporada. De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, o clube acredita que o lateral de 34 anos pode ser útil no elenco por mais um ano. O atual vínculo vai até junho de 2022.> Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo diz que português pode deixar o Manchester United

Com o título da La Liga no último sábado, Marcelo se tornou o jogador com mais títulos da história do Real Madrid, são 24 pelo clube. O brasileiro não foi protagonista da equipe na campanha, mas correspondeu bem como reserva.

Ainda de acordo com o jornal, Marcelo estaria disposto a reduzir seu salário para seguir na equipe. O lateral chegou ao Real Madrid ainda com 18 anos e quer seguir sua história no clube.

O Real Madrid também tem outros dois jogadores em fim de contrato. Bale e Isco, porém, já teriam seus futuros definidos. Os jogadores não devem seguir no clube ao fim do vínculo.