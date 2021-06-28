Real Madrid está preocupado com oferta de renovação de PSG para Mbappé, segundo jornalista

A ida de Mbappé para o Real Madrid na próxima temporada é cada vez mais improvável. Segundo o jornalista Jesús Gallego, o clube merengue não tem condições financeiras para contratar o atacante e está preocupado com a oferta de renovação que o Paris Saint-Germain deve fazer nos próximos meses.- O Real Madrid não vai contratar ninguém neste verão, só tinha esperanças em trazer Mbappé, mas já percebeu que é impossível. O que mais preocupa o clube é a oferta que vão fazer à Mbappé neste momento de renovação é irrefutável e inigualável. Nada vai ser capaz para que ele diga "não" a esta proposta. A família mais rica do mundo vai fazer tudo para que ele permaneça.