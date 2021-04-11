Real Madrid está preocupado com ausências para jogo da Champions

Na próxima quarta-feira, o Real Madrid viaja para encarar o Liverpool pelo segundo jogo das quartas de final da Champions League. No entanto, as lesões de Lucas Vásquez e Fede Valverde no clássico contra o Barcelona no último sábado preocupam o técnico Zidane.O francês não conta com Sergio Ramos e Carvajal, também devido a contusões, e o comandante foi surpreendido na última semana com o teste positivo de Varane para a Covid-19. Vásquez estava sendo improvisado na lateral direita, mas sofreu uma entorse no ligamento cruzado do joelho esquerdo e está fora da temporada.