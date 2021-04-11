Real Madrid está preocupado com ausências para jogo da Champions

Na próxima quarta-feira, o Real Madrid viaja para encarar o Liverpool pelo segundo jogo das quartas de final da Champions League. No entanto, as lesões de Lucas Vásquez e Fede Valverde no clássico contra o Barcelona no último sábado preocupam o técnico Zidane.O francês não conta com Sergio Ramos e Carvajal, também devido a contusões, e o comandante foi surpreendido na última semana com o teste positivo de Varane para a Covid-19. Vásquez estava sendo improvisado na lateral direita, mas sofreu uma entorse no ligamento cruzado do joelho esquerdo e está fora da temporada.
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Fede Valverde saiu de campo mancando, mas o Real Madrid não publicou nenhum informe médico sobre o uruguaio. Durante o duelo contra o Barcelona, o camisa 15 ajudou no momento defensivo formando uma linha de cinco defensores na zaga.
Sem os dois atletas, Zidane deve optar por Odriozola na ala direita, enquanto a zaga deve seguir sendo formada por Militão e Nacho com Mendy na lateral esquerda. Asensio, titular no último confronto contraos Reds, também deve iniciar a partida.