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futebol

Real Madrid está preocupado com ausências para jogo da Champions

O técnico Zinedine Zidane trabalha com peças limitadas e Lucas Vásquez e Fede Valverde saíram lesionados do clássico contra o Barcelona no último sábado...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 09:42

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 09:42
Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid
Na próxima quarta-feira, o Real Madrid viaja para encarar o Liverpool pelo segundo jogo das quartas de final da Champions League. No entanto, as lesões de Lucas Vásquez e Fede Valverde no clássico contra o Barcelona no último sábado preocupam o técnico Zidane.O francês não conta com Sergio Ramos e Carvajal, também devido a contusões, e o comandante foi surpreendido na última semana com o teste positivo de Varane para a Covid-19. Vásquez estava sendo improvisado na lateral direita, mas sofreu uma entorse no ligamento cruzado do joelho esquerdo e está fora da temporada.
> Veja a tabela da Champions League
Fede Valverde saiu de campo mancando, mas o Real Madrid não publicou nenhum informe médico sobre o uruguaio. Durante o duelo contra o Barcelona, o camisa 15 ajudou no momento defensivo formando uma linha de cinco defensores na zaga.
Sem os dois atletas, Zidane deve optar por Odriozola na ala direita, enquanto a zaga deve seguir sendo formada por Militão e Nacho com Mendy na lateral esquerda. Asensio, titular no último confronto contraos Reds, também deve iniciar a partida.

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