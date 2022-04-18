futebol

Real Madrid está interessado na contratação de lateral do Chelsea

Reece James interessa ao técnico Carlo Ancelotti para a próxima temporada...
18 abr 2022 às 10:12

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 10:12

Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid, deve pedir a contratação de Reece James, lateral-direito do Chelsea, na próxima temporada, segundo o "Mirror". O atleta impressionou o técnico italiano nos confrontos entre as equipes na Champions League.O Real Madrid conta com Carvajal pela ala direita e Lucas Vásquez, que é atacante de origem, embora atue improvisado na função, mas Ancelotti busca uma renovação no elenco espanhol e o inglês é visto como a peça ideal para o plantel.
> Veja a tabela da Premier League
Embora o jornal inglês não cite valores, o clube merengue entende que a contratação de Reece James não seria barata. O jogador de 22 anos tem contrato com o Chelsea até 2025, mas os espanhóis enxergam um grande potencial de crescimento nele.
Na atual temporada, o camisa 24 disputou 31 partidas pelos Blues, anotou seis gols e contribuiu com sete assistências. O jovem também disputa uma vaga na Copa do Mundo pela Inglaterra, mas disputa posição com Alexander-Arnold, Kyle Walker e Trippier.
Reece James é nome que agrada o técnico Carlo Ancelotti para o Real Madrid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea real madrid
Recomendado para você

Imagem de destaque
Moradores de Colatina cobram mais segurança em trecho urbano da BR 259
Imagem Edicase Brasil
O que acontece quando damos às crianças a liberdade de aprender?
Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado

