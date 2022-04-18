Real Madrid está interessado na contratação de lateral do Chelsea

Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid, deve pedir a contratação de Reece James, lateral-direito do Chelsea, na próxima temporada, segundo o "Mirror". O atleta impressionou o técnico italiano nos confrontos entre as equipes na Champions League.O Real Madrid conta com Carvajal pela ala direita e Lucas Vásquez, que é atacante de origem, embora atue improvisado na função, mas Ancelotti busca uma renovação no elenco espanhol e o inglês é visto como a peça ideal para o plantel.
Embora o jornal inglês não cite valores, o clube merengue entende que a contratação de Reece James não seria barata. O jogador de 22 anos tem contrato com o Chelsea até 2025, mas os espanhóis enxergam um grande potencial de crescimento nele.
Na atual temporada, o camisa 24 disputou 31 partidas pelos Blues, anotou seis gols e contribuiu com sete assistências. O jovem também disputa uma vaga na Copa do Mundo pela Inglaterra, mas disputa posição com Alexander-Arnold, Kyle Walker e Trippier.