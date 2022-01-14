Real Madrid está interessado em jogador do Barcelona, diz programa

O Real Madrid está interessado na contratação do zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, segundo o programa "Sin Concesiones", da RKB. O defensor tem contrato com o clube culé até 2023, mas está disposto a conversar por uma renovação de contrato.Nos últimos meses, Flavio Perchman, empresário do uruguaio, afirmou que o atleta deveria conversar com o Barcelona sobre um novo acordo antes do fim de 2021. No entanto, a diretoria blaugrana não conseguiu ter tempo para atender o jovem de 22 anos por conta das demandas relacionadas a renovação de Ousmane Dembélé e as contratações no mercado de janeiro.
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Em 2018, o Real Madrid buscou a contratação de Araújo quando o defensor ainda era uma promessa do Boston RIver, do Uruguai. No entanto, Ramón Planes, então secretário técnico do Barcelona, conseguiu ser mais rápido e contratou o zagueiro por uma barganha.
O interesse merengue no defensor pode ser um ponto de tensão durante as conversar por uma renovação contratual com o Barcelona. Dessa forma, os catalães devem agilizar as negociações por um acordo visando o longo prazo e evitar um novo "caso Figo" em sua história.