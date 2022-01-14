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futebol

Real Madrid está interessado em jogador do Barcelona, diz programa

Ronald Araújo, zagueiro uruguaio, estaria na mira da equipe dirigida por Carlo Ancelotti. Clube merengue buscou contratação do defensor em 2018, mas perdeu disputa para o rival...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 08:58

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 08:58

O Real Madrid está interessado na contratação do zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, segundo o programa "Sin Concesiones", da RKB. O defensor tem contrato com o clube culé até 2023, mas está disposto a conversar por uma renovação de contrato.Nos últimos meses, Flavio Perchman, empresário do uruguaio, afirmou que o atleta deveria conversar com o Barcelona sobre um novo acordo antes do fim de 2021. No entanto, a diretoria blaugrana não conseguiu ter tempo para atender o jovem de 22 anos por conta das demandas relacionadas a renovação de Ousmane Dembélé e as contratações no mercado de janeiro.
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Em 2018, o Real Madrid buscou a contratação de Araújo quando o defensor ainda era uma promessa do Boston RIver, do Uruguai. No entanto, Ramón Planes, então secretário técnico do Barcelona, conseguiu ser mais rápido e contratou o zagueiro por uma barganha.
O interesse merengue no defensor pode ser um ponto de tensão durante as conversar por uma renovação contratual com o Barcelona. Dessa forma, os catalães devem agilizar as negociações por um acordo visando o longo prazo e evitar um novo "caso Figo" em sua história.
Crédito: RonaldAraújoestánamiradoRealMadridparaapróximatemporada(Foto:HeliosdelaRubia/RealMadrid

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