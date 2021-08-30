Real Madrid está em negociações avançadas com Eduardo Camavinga, diz jornalista

Crédito: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

O Real Madrid está perto de anunciar o meio-campista francês Eduardo Camavinga, do Rennes. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, a equipe merengue está em negociações avançadas com o jogador e já oficializou uma proposta ao clube.

Veja a tabela do EspanholEduardo Camavinga, uma das promessas mais desejadas no mercado da bola europeu, pode ter um clube novo nesta temporada. O jovem meio-campista francês está em negociações avançadas com o Real Madrid, que já oficializou uma proposta ao Rennes.

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O jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, informa que Eduardo Camavinga ainda não está 100% fechado com o Real Madrid, mas as negociações estão avançadas entre o meio-campista e a equipe da capital espanhola.

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