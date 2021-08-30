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Real Madrid está em negociações avançadas com Eduardo Camavinga, diz jornalista

Jovem meio-campista francês que atua pela equipe do Rennes está próximo de assinar com o Real Madrid...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 18:35
Crédito: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP
O Real Madrid está perto de anunciar o meio-campista francês Eduardo Camavinga, do Rennes. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, a equipe merengue está em negociações avançadas com o jogador e já oficializou uma proposta ao clube.
Veja a tabela do EspanholEduardo Camavinga, uma das promessas mais desejadas no mercado da bola europeu, pode ter um clube novo nesta temporada. O jovem meio-campista francês está em negociações avançadas com o Real Madrid, que já oficializou uma proposta ao Rennes.
+ Real Madrid desiste da contratação de Kylian Mbappé, diz rádio francesa
O jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, informa que Eduardo Camavinga ainda não está 100% fechado com o Real Madrid, mas as negociações estão avançadas entre o meio-campista e a equipe da capital espanhola.
+ Da chegada até o fim do jogo, câmera acompanha todos os detalhes da estreia de Messi pelo PSG; assista!
Aos 18 anos de idade, Eduardo Camavinga é uma das maiores promessas do futebol francês. O meio-campista destacou-se na equipe do Rennes, onde já está em sua quarta temporada como jogador profissional. O jogador já vestiu a camisa da Seleção Francesa em três partidas.

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