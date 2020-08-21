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Real Madrid está disposto a ouvir as ofertas pelo lateral Sergio Reguilón

Segundo o jornal britânico 'Dailymail', equipe merengue pretende negociar o jogador por 25 milhões de euros. O Chelsea tem interesse em contratar o jovem lateral-esquerdo...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 12:09

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 12:09

Crédito: Divulgação / Sevilla / Site oficial
De acordo com o jornal britânico 'Dailymail', o Real Madrid estaria disposto a ouvir as ofertas pelo lateral-esquerdo Sergio Reguilón. Ainda segundo a publicação, a direção merengue pretende negociar o jovem atleta por 25 milhões de euros e o Chelsea é o principal clube interessado em contar com o lateral na próxima temporada.
Aos 23 anos, Reguilón é uma das promessas do Real Madrid, mas parece que o técnico Zinedine Zidane não pretende utilizar o atleta a partir de setembro. Ele está emprestado ao Sevilla e teve uma ótima atuação ao longo da turbulenta temporada.
- Não sei onde vou jogar na próxima temporada, não tenho nem ideia. Temos que estudar todas as opções que tivermos na mesa. Eu trato de fazer o melhor possível. Durante as temporadas, há momentos e este é o que as coisas estão saindo melhor para mim - disse o atleta.
A equipe liderada por Frank Lampard quer aproveitar que o Real está disposto a negociá-lo e efetuar a compra do jovem promissor. Vale lembrar que ele joga, neste sexta, a final da Liga Europa contra a Inter de Milão e pode conquistar um título importante na carreira.
Além do Chelsea, o Paris Saint-Germain também está de olho no atleta e monitora a situação. O futuro do jovem deve ser conhecido após a decisão da segunda competição de clubes mais importante do Velho Continente. O espanhol ainda não sabe as cores que irá defender após a decisão, e deve retornar ao Real Madrid para definir seu futuro.

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