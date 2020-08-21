Real Madrid está disposto a ouvir as ofertas pelo lateral Sergio Reguilón

Crédito: Divulgação / Sevilla / Site oficial

De acordo com o jornal britânico 'Dailymail', o Real Madrid estaria disposto a ouvir as ofertas pelo lateral-esquerdo Sergio Reguilón. Ainda segundo a publicação, a direção merengue pretende negociar o jovem atleta por 25 milhões de euros e o Chelsea é o principal clube interessado em contar com o lateral na próxima temporada.

Aos 23 anos, Reguilón é uma das promessas do Real Madrid, mas parece que o técnico Zinedine Zidane não pretende utilizar o atleta a partir de setembro. Ele está emprestado ao Sevilla e teve uma ótima atuação ao longo da turbulenta temporada.

- Não sei onde vou jogar na próxima temporada, não tenho nem ideia. Temos que estudar todas as opções que tivermos na mesa. Eu trato de fazer o melhor possível. Durante as temporadas, há momentos e este é o que as coisas estão saindo melhor para mim - disse o atleta.

A equipe liderada por Frank Lampard quer aproveitar que o Real está disposto a negociá-lo e efetuar a compra do jovem promissor. Vale lembrar que ele joga, neste sexta, a final da Liga Europa contra a Inter de Milão e pode conquistar um título importante na carreira.