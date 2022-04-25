Real Madrid entra em acordo pela contratação de Rudiger, diz jornalista

O Real Madrid possui um acordo verbal pela contratação de Rudiger, zagueiro do Chelsea, para a próxima temporada, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O atleta ainda não assinou nenhum papel, mas a expectativa é de que o vínculo entre o alemão e o clube merengue seja até 2026.Ainda restam alguns detalhes para que o defensor se torne novo jogador da equipe de Carlo Ancelotti. No entanto, as informações indicam que não haverá nenhum anúncio da chegada do alemão antes do fim da temporada, mesmo que o contrato seja assinado em maio.

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Rudiger tem contrato com o Chelsea até junho e o Real Madrid não precisará pagar nada aos Blues pela contratação do jogador de 29 anos. Desde a chegada de Thomas Tuchel, o camisa dois tem crescido de produção e se tornado um pilar da zaga dos Blues.

Os merengues conseguem uma nova barganha no mercado de transferências, uma vez que no ano passado o clube contratou Alaba também sem custos. Com a chegada de Rudiger, Ancelotti contará com três zagueiros de ponta para revezamento ou até mesmo uma mudança do esquema tático.