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futebol

Real Madrid empata sem gols com o Cádiz, mas mantém liderança de La Liga

Empate em 0 a 0 entre Real Madrid e Cádiz mantém equipe merengue na liderança isolada do Campeonato Espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2021 às 18:56

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 18:56

O Real Madrid tropeçou no Santiago Bernabeu em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe merengue empatou sem gols com o Cádiz, mas manteve-se na liderança isolada de La Liga com o resultado deste domingo.Veja a tabela do Espanhol
ATAQUEDurante toda a primeira etapa, o Real Madrid ofereceu uma força de ataque totalmente superior ao seu adversário. A equipe merengue permaneceu no campo ofensivo durante todo o tempo, mas não converteu as suas chances de gol.
DEFESAO Cádiz cumpriu o seu objetivo de defender-se contra uma equipe superior, e permaneceu no campo defensivo durante todo o confronto deste domingo. A equipe finalizou poucas vezes na primeira etapa, e parou os merengues na defesa.
PRESSÃOO segundo tempo foi de 100% pressão do Real Madrid, que buscou um total de 28 finalizações contra o Cádiz, além de 81% da posse de bola. O time visitante, porém, parou os merengues, e não buscou o ataque, chegando apenas uma vez na área adversária para finalizar.
TABELAO resultado deste domingo não mudou a situação do Real Madrid na liderança de La Liga. A equipe merengue segue com uma grande distância para o Sevilla, segundo colocado. O Cádiz, porém, segue na vice-lanterna do Campeonato Espanhol.
SEQUÊNCIAO Real Madrid enfrenta o Athletic Bilbao às 17:30h (de Brasília) desta quarta-feira. O Cádiz, por sua vez, atua contra o Sevilla às 17:15h (de Brasília) do dia 3 de janeiro.
Crédito: RealMadrideCádizempataramem0a0(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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