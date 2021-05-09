Real Madrid e Sevilla empatam pelo Espanhol, e merengues perdem chance de assumir a liderança

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Neste domingo, o Real Madrid recebeu o Sevilla no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terminou com empate em 2 a 2, com gols de Fernando e Rakitic para o Sevilla e, para o Real, Asensio e Kroos.

Veja a tabela do EspanholSEVILLA MARCAEm uma primeira etapa bastante equilibrada, as duas equipes tiveram um bom início, mas quem saiu na frente do placar foi o Sevilla. Aos 22 minutos, Ivan Rakitic encontrou o brasileiro Fernando, que fez o primeiro gol da partida deste domingo.

REAL TENTASe o Sevilla começou bem, o Real Madrid também tentou fazer o seu gol, e até havia conseguido. Aos 12 minutos, Karim Benzema balançou as redes, mas o gol foi anulado pelo árbitro de vídeo. Ainda assim, a equipe da casa permaneceu no campo ofensivo.

EMPATEAinda que o gol não tenha saído na primeira etapa, o Real Madrid foi atrás do resultado no segundo tempo. A vitória era necessária para assumir a liderança de La Liga, e Marco Asensio, que recebeu de Toni Kroos, fez o seu papel ao deixar tudo igual aos 22 minutos.

VITÓRIA?Em um jogo tenso, as duas equipes permaneceram no ataque durante todo o tempo. Com isso, o 'lá e cá' estava quente no confronto deste domingo. Aos 32 minutos, um pênalti foi marcado para o Sevilla, e Ivan Rakitic marcou para dar a vantagem ao seu time.

MAIS UM EMPATEO jogo seguiu quente após o gol do Sevilla, e o Real Madrid manteve-se no campo de ataque para buscar o empate. Foi nos acréscimos, mais precisamente aos 49 minutos que, Toni Kroos chutou para o gol e contou com desvio de Diego Carlos para deixar tudo igual.