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futebol

Real Madrid e PSG voltam a negociar transferência de Mbappé

Janela de transferências se encerra nesta terça-feira e atacante se apresentou à seleção francesa por conta do jogo válido pelas Eliminatórias da Copa nesta quarta-feira...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 10:10

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 10:10
Crédito: Mbappé segue sendo alvo do Real Madrid no final da janela de transferências (FRANCK FIFE / AFP
Real Madrid e Paris Saint-Germain voltaram a conversar para tratar sobre a transferência de Mbappé, segundo o jornalista José Félix Díaz, do "Marca". Apesar da dura postura da equipe francesa, o clube espanhol vive um clima de otimismo por conta destas reuniões.Na última quinta-feira, o Real Madrid apresentou uma proposta que pode chegar aos 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) pela contratação do atacante. No entanto, o PSG não parece disposto a aceitar esta oferta e é possível que o clube merengue tenha que aumentar os valores.
> Veja a tabela da Ligue 1
Mbappé tem contrato até 2022 e tem o desejo de vestir a camisa do Real Madrid. Em coletiva realizada na última semana, Leonardo admitiu que o atleta tem vontade de jogar na Espanha, mas o dirigente também afirmou que as negociações não estavam avançando.
O camisa sete já recusou diversas propostas por uma renovação contratual com o PSG. Com isso, o clube francês tem a oportunidade de arrecadar uma boa quantidade de dinheiro com a venda do jogador ou correr o risco de perdê-lo sem custos a partir de janeiro.
Após marcar dois gols no último domingo na partida entre Paris Saint-Germain e Reims, Mbappé se apresentou à seleção francesa. Nesta quarta-feira, a equipe de Didier Deschamps encara a Bósnia pela Eliminatória da Copa do Mundo.

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