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futebol

Real Madrid e PSG conversam por Aurier, lateral do Tottenham

Francês tem contrato com o clube inglês até 2022, mas considera encerrar sua passagem pelos Spurs em busca de novos objetivos na carreira...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 10:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 10:26
Crédito: Aurier pode vestir a camisa do Real Madrid na próxima temporada (AFP
O Real Madrid e o Paris Saint-Germain consideram a contratação de Aurier, lateral direito do Tottenham, na próxima temporada, segundo o "Footmercato". O francês tem contrato com o clube londrino até 2022, mas está em busca de novos objetivos na carreira.Os merengues buscam reforçar o setor que atualmente conta com Carvajal, mas que sofreu com muitas lesões nesta campanha, e Odriozola. O interesse do clube espanhol ainda é embrionário, mas já houve um contato para entender a situação do atleta.
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Além das conversas com o Real Madrid, Aurier também está próximo de membros do PSG. Mauricio Pochettino, atual treinador da equipe, foi quem o levou para a Inglaterra quando dirigia o Tottenham e gostaria de contar com os serviços do jogador novamente.

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