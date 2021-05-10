Real Madrid e PSG conversam por Aurier, lateral do Tottenham

O Real Madrid e o Paris Saint-Germain consideram a contratação de Aurier, lateral direito do Tottenham, na próxima temporada, segundo o "Footmercato". O francês tem contrato com o clube londrino até 2022, mas está em busca de novos objetivos na carreira.Os merengues buscam reforçar o setor que atualmente conta com Carvajal, mas que sofreu com muitas lesões nesta campanha, e Odriozola. O interesse do clube espanhol ainda é embrionário, mas já houve um contato para entender a situação do atleta.