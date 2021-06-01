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futebol

Real Madrid e Lucas Vázquez acertam acordo por renovação

Jogador de 29 anos renovará com o clube merengue por mais três anos, até junho de 2024, e receberá aumento. Bayern de Munique chegou a monitorar a situação do atleta...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 12:09

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 12:09

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
Uma novela a menos no Real Madrid. De acordo com a imprensa espanhola, o clube merengue acertou a renovação de contrato com o atacante Lucas Vázquez, de 29 anos. O novo vínculo terá duração de três temporadas, até junho de 2024.
+ Veja a classificação final da La LigaSegundo o jornal "As", o acordo saiu depois de uma longa negociação, com propostas e contrapropostas dos dois lados. Seguindo sua política, o clube tentou primeiro reduzir o salário do atleta, o que não foi aceito. A segunda proposta previa a manutenção dos valores recebidos, o que também foi descartado pelos empresários do jogador.
+ Conheça o no aplicativo "LANCE! Resultados"
Nesse meio tempo, o Bayern de Munique chegou a flertar com a possibilidade de contratar o jogador e monitorou a situação. Depois de longas conversas, o Real Madrid atendeu ao pedido de Vázquez e aumentou o salário do jogador. De acordo com o portal, ele receberá 5 milhões de euros por ano (cerca de R$ 32 milhões).
+ Imprensa mundial repercute o anúncio do Brasil como nova sede da Copa América; veja!
Na temporada que se encerrou recentemente, Lucas Vázquez foi peça importante com o ex-técnico Zidane, que deixou o clube merengue. Na ausência de Carvajal, que conviveu com muitas lesões e pouco atuou, o camisa 17 atuou na lateral-direita e teve bom desempenho. Ao todo, foram 34 partidas em 2020/21, com dois gols e oito assistências.

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