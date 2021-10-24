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futebol

Real Madrid é dominante e vence o Barcelona no Camp Nou

Vinícius Júnior infernizou a defesa do Barcelona no primeiro tempo e iniciou a jogada do gol do Alaba. Na segunda etapa, merengues sacramentaram resultado nos acréscimos...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 13:12

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 13:12

Crédito: LLUIS GENE / AFP
BUSCOU O GOLAos 34 minutos, a equipe da Catalunha tentou responder ao gol com Piqué aproveitando cobrança de escanteio e cabeceando com muito perigo, mas pela linha de fundo. No final da primeira etapa, Ansu Fati também teve a chance de empatar o marcador após jogada pelo lado canhoto, mas teve a finalização travada.
ASSIM NÃO, BENZEMANa segunda etapa, o Real Madrid chegou com muito perigo aos 26 minutos com Modric sendo lançado dentro da área e encontrando o Benzema livre de marcação para finalizar em cima de Ter Stegen. Mais tarde, o francês recebeu cruzamento de Mendy na pequena área e furou a bola na hora de empurrar para o fundo da rede.
NOS ACRÉSCIMOSNos acréscimos da segunda etapa, o Real Madrid armou um rápido contra-ataque com a defesa do Barcelona desmontada. Asensio foi encontrado em profundidade e finalizou para ótima defesa de Ter Stegen. No rebote, Lucas Vásquez empurrou para o fundo das redes. No último minuto, Dest fez linda jogada pela direita e cruzou para Aguero diminuir o placar, mas não houve mais tempo para os blaugranas reagirem.

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