Real Madrid é dominante e vence o Barcelona no Camp Nou

Crédito: LLUIS GENE / AFP

BUSCOU O GOLAos 34 minutos, a equipe da Catalunha tentou responder ao gol com Piqué aproveitando cobrança de escanteio e cabeceando com muito perigo, mas pela linha de fundo. No final da primeira etapa, Ansu Fati também teve a chance de empatar o marcador após jogada pelo lado canhoto, mas teve a finalização travada.

ASSIM NÃO, BENZEMANa segunda etapa, o Real Madrid chegou com muito perigo aos 26 minutos com Modric sendo lançado dentro da área e encontrando o Benzema livre de marcação para finalizar em cima de Ter Stegen. Mais tarde, o francês recebeu cruzamento de Mendy na pequena área e furou a bola na hora de empurrar para o fundo da rede.