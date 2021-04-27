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Real Madrid e Chelsea ficam no empate no jogo de ida das semifinais da Champions League

Após bom início, com os dois times atacando, equipes fazem etapa final fraca e confronto fica em aberto. Chelsea poderá avançar com 0 a 0, enquanto Real Madrid precisará marcar...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 17:50
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Tudo igual na capital espanhola. Pelo jogo de ida das semifinais da Champions League, Real Madrid e Chelsea empataram em 1 a 1 no Estádio Alfredo Di Stéfano, nesta terça-feira. Os gols foram marcados por Pulisic e Benzema. A partida de volta acontece na quarta-feira, dia 5 de maio, em Londres.
+ Veja a tabela da Champions LeagueINÍCIO ARRASADOROs primeiros minutos de jogo foram de amplo domínio do Chelsea, que criou duas boas chances de balançar as redes. A primeira foi em contra-ataque puxado por Mount, mas que Werner perdeu na pequena área. Pouco depois, porém, em um lançamento espetacular, Pulisic dominou dentro da área, limpou Courtois com facilidade e bateu forte para abrir o placar.
TUDO IGUALApós o gol, o Real Madrid cresceu na partida e chegou também duas vezes, ambas com Benzema. Na primeira, o francês acertou a trave após tabelar com Vini Jr.. Na segunda, entretanto, o camisa 9 aproveitou levantamento na área, dominou com estilo, e bateu de voleio para empatar. Com o gol, o camisa 9 chegou aos 71 na história da Champions League e igualou marca de Raúl.
SEGUNDO TEMPO MORNODiferentemente da etapa inicial, o segundo tempo foi de poucas emoções na capital espanhola. Sem se exporem muito, Real Madrid e Chelsea controlaram mais o jogo e não criaram chances muito claras de balançar as redes no Alfredo Di Stéfano.
PANORAMACom o empate em 1 a 1, o confronto fica em aberto para a volta. O Chelsea poderá avançar com um empate, desde que não sofra gols. Ou seja, em caso de 0 a 0, a vaga é dos Blues. Para o Real Madrid, o empate só é válido a partir de 2 a 2. Em caso de novo 1 a 1, o duelo irá para a prorrogação.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
SEQUÊNCIA​Real Madrid e Chelsea voltam a se enfrentar pela semifinal da Champions League na próxima semana. O jogo acontecerá na quarta-feira (5), no Stamford Bridge, em Londres, e definirá o primeiro clube na decisão do torneio.

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