Real Madrid domina o Athletic Bilbao e conquista mais uma Supercopa da Espanha

O Real Madrid é o campeão da Supercopa da Espanha 2021/22. Neste domingo, o time de Carlo Ancelotti bateu o Athletic Bilbao por 2 a 0, com gols de Modric e Benzema. Os merengues dominaram a partida em Riade, na Arábia Saudita, do início ao fim. Agora, o clube da capital soma 12 taças do torneio, uma a menos que o maior vencedor Barcelona.Os minutos iniciais de jogo foram sem grandes emoções, mas com o Real Madrid com mais posse de bola. O primeiro chute dos merengues aconteceu só aos 10', com Kroos, mas a bola foi bloqueado pela zaga. Quatro minutos depois, foi a vez do Athletic Bilbao chegar, com arremate de Sancet, que também foi desviado pela marcação.
A partir dos 15', o Real Madrid passou a chegar com mais perigo e aos 17', Benzema chutou rasteiro no canto, mas a bola passou rente à trave. Dez minutos depois, Casemiro arriscou de fora da área e Simón fez boa defesa. Logo em seguida, o meia brasileiro assustou de novo em chute que parou em outra intervenção do goleiro do Bilbao.
Os merengues foram recompensados aos 37', com gol de Luka Modric. Rodrygo fez boa jogada pela direita, entrou na área e rolou para o croata, que chutou com categoria, no canto de Simón. Nos minutos finais do primeiro tempo, Sancet recebeu na área, cortou a marcação e bateu colocado, mas a bola saiu por cima.
Logo no início do segundo tempo, o Real Madrid ampliou a vantagem após o VAR assinar um pênalti em bola na mão de Yeray na área. Benzema cobrou com perfeição e anotou o segundo. O Athletic só voltou a assustar aos 17', com cabeçada de Muniaín, que saiu pela linha de fundo. Nos minutos finais, o Bilbao teve um pênalti a favor, mas Courtois fez linda defesa na cobrança de Raul Garcia.