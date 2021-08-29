Real Madrid dá prazo final ao PSG pela resposta por Mbappé

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O Real Madrid irá aguardar até às 18h (horário de Madri) de segunda-feira por uma resposta do Paris Saint-Germain com relação a transferência de Mbappé, informou o "El Chiringuito". Após este período, a proposta realizada na última quinta-feira não terá mais validade.O clube francês não tomou uma decisão oficial, embora Leonardo, diretor esportivo do PSG, tenha dito que a situação não havia mudado na última sexta-feira. Porém, especula-se que a cúpula de Nasser Al-Khelaifi ainda segue estudando a oferta.

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O Real Madrid ofereceu 170 milhões de euros (R$ 1 bilhão) fixos e outros 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) variáveis. No entanto, o Paris Saint-Germain quer o valor da transferência seja fixado em 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão), a mesma quantia paga pelo clube da capital ao Monaco para contratar o atacante.