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futebol

Real Madrid dá prazo final ao PSG pela resposta por Mbappé

Paris Saint-Germain ainda não deu uma resposta decisiva ao clube merengue e tem até segunda-feira para aceitar a oferta da equipe espanhola pela transferência do atacante...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 09:49

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 09:49
Crédito: LOIC VENANCE / AFP
O Real Madrid irá aguardar até às 18h (horário de Madri) de segunda-feira por uma resposta do Paris Saint-Germain com relação a transferência de Mbappé, informou o "El Chiringuito". Após este período, a proposta realizada na última quinta-feira não terá mais validade.O clube francês não tomou uma decisão oficial, embora Leonardo, diretor esportivo do PSG, tenha dito que a situação não havia mudado na última sexta-feira. Porém, especula-se que a cúpula de Nasser Al-Khelaifi ainda segue estudando a oferta.
> Veja a tabela da Ligue 1
O Real Madrid ofereceu 170 milhões de euros (R$ 1 bilhão) fixos e outros 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) variáveis. No entanto, o Paris Saint-Germain quer o valor da transferência seja fixado em 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão), a mesma quantia paga pelo clube da capital ao Monaco para contratar o atacante.
A janela de transferências se encerra apenas na próxima terça-feira, mas os merengues buscam encontrar um acordo antes da ida de Mbappé para a seleção francesa. A equipe de Didier Deschamps entra em campo na próxima quarta-feira.

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