Real Madrid convidou Cristiano Ronaldo para voltar em 2019, segundo imprensa espanhola

Cristiano Ronaldo foi convidado a retornar ao Real Madrid por Florentino Pérez em 2019, segundo a imprensa espanhola. Na época, o português foi participar de um evento em Madri, encontrou com o presidente merengue, com quem conversou amigavelmente, mas recusou o convite. No entanto, o camisa sete pode mudar de ideia ao final desta temporada.A ida do gajo para a Juventus não fez bem para nenhuma das duas partes. O jogador não conseguiu conquistar um título de Champions League em três temporadas e é muito atacado pela imprensa italiana, enquanto o Real Madrid também não conquistou nenhuma Liga dos Campeões, trocou de treinador três vezes e apresenta um futebol irregular.