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Real Madrid convidou Cristiano Ronaldo para voltar em 2019, segundo imprensa espanhola

Florentino Pérez se encontrou com português em um evento, mas camisa sete negou retorno naquele momento. Em 2021, regresso ao Real Madrid pode ser possível...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 09:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 09:49
Crédito: AFP
Cristiano Ronaldo foi convidado a retornar ao Real Madrid por Florentino Pérez em 2019, segundo a imprensa espanhola. Na época, o português foi participar de um evento em Madri, encontrou com o presidente merengue, com quem conversou amigavelmente, mas recusou o convite. No entanto, o camisa sete pode mudar de ideia ao final desta temporada.A ida do gajo para a Juventus não fez bem para nenhuma das duas partes. O jogador não conseguiu conquistar um título de Champions League em três temporadas e é muito atacado pela imprensa italiana, enquanto o Real Madrid também não conquistou nenhuma Liga dos Campeões, trocou de treinador três vezes e apresenta um futebol irregular.
> Veja a tabela da La Liga
Além das críticas, crescem as especulações de que a Velha Senhora irá se desfazer de Cristiano Ronaldo e tentar recuperar um pouco do investimento feito antes do fim do contrato do jogador. No entanto, a decisão final está nas mãos de Florentino Pérez, que já afirmou que as portas para o craque estão sempre abertas.

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