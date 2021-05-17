Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Real Madrid conversa com Raúl para substituir Zidane como novo técnico

Segundo a imprensa espanhola, ídolo do clube estaria disposto a aceitar o convite, mas tem o desejo de fazer uma profunda reformulação no atual elenco merengue...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 11:55

LanceNet

Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid
O Real Madrid já iniciou conversas com Raúl para conhecer sua disponibilidade em comandar o clube na próxima temporada, segundo o "As". O ídolo do clube está inclinado a aceitar o convite para substituir Zidane, mas quer realizar uma profunda reforma no atual elenco merengue caso seja promovido.Segundo as informações sobre as primeiras reunições entre as partes, o treinador do Castilla quer dar mais protagonismo aos jovens, o que poderia ocasionar na saída de diversos medalhões. No entanto, a contratação de Raúl não é certa.
Os dirigentes confirmaram que seus métodos de trabalho são distintos do modelo de Zidane uma vez que o espanhol exige muita capacidade física de seus atletas devido ao tempo que passou no futebol alemão. E é justamente na Alemanha que o comandante vê outra oportunidade de trabalho.
No início deste mês de maio, dirigentes do Frankfurt viajaram até a capital espanhola e apresentaram uma proposta oficial para Raúl dirigir a equipe na próxima temporada. Raúl pediu tempo para pensar, pois sua prioridade é o Real Madrid.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados