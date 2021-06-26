Real Madrid considera valores por Mbappé 'inacessíveis'

Não é mais segredo que o Real Madrid está interessado na contratação do atacante Mbappé. Assim como também é público o desejo o atleta em respirar novos ares na Europa. No entanto, de acordo com a rádio espanhola 'Cadena SER', o clube espanhol considerou os valores para comprar o jogador francês como 'inacessíveis'.Nas últimas semanas, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, afirmou que não vai abrir mão tão facilmente de Mbappé, e proporia um valor 'astronômico' para qualquer clube que o quisesse tirar do clube francês. De acordo com o site 'Transfermaket', o a multa rescisória do atacante é de R$ 942 milhões.