Real Madrid considera valores por Mbappé 'inacessíveis'

Não é mais segredo que o Real Madrid está interessado na contratação do atacante Mbappé. Assim como também é público o desejo o atleta em respirar novos ares na Europa. No entanto, de acordo com a rádio espanhola 'Cadena SER', o clube espanhol considerou os valores para comprar o jogador francês como 'inacessíveis'.Nas últimas semanas, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, afirmou que não vai abrir mão tão facilmente de Mbappé, e proporia um valor 'astronômico' para qualquer clube que o quisesse tirar do clube francês. De acordo com o site 'Transfermaket', o a multa rescisória do atacante é de R$ 942 milhões.
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Revelado pelo Monaco, Mbappé se destacou pela equipe e foi comprado pelo PSG em 2017 por R$ 1 bilhão. Nos últimos quatro anos defendendo a equipe da capital francesa, o atacante de 22 anos atuou em 171 partidas, com 132 gols marcados e 61 assistências. Pelo clube, já conquistou 10 títulos, além de inúmeros prêmios individuais.