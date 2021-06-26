AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Real Madrid considera valores por Mbappé 'inacessíveis'

Clube espanhol não esconde desejo de contratar o atacante para a próxima temporada...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 11:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 11:14
Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Não é mais segredo que o Real Madrid está interessado na contratação do atacante Mbappé. Assim como também é público o desejo o atleta em respirar novos ares na Europa. No entanto, de acordo com a rádio espanhola 'Cadena SER', o clube espanhol considerou os valores para comprar o jogador francês como 'inacessíveis'.Nas últimas semanas, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, afirmou que não vai abrir mão tão facilmente de Mbappé, e proporia um valor 'astronômico' para qualquer clube que o quisesse tirar do clube francês. De acordo com o site 'Transfermaket', o a multa rescisória do atacante é de R$ 942 milhões.
+ Veja os confrontos atualizados do mata-mata da Eurocopa
Revelado pelo Monaco, Mbappé se destacou pela equipe e foi comprado pelo PSG em 2017 por R$ 1 bilhão. Nos últimos quatro anos defendendo a equipe da capital francesa, o atacante de 22 anos atuou em 171 partidas, com 132 gols marcados e 61 assistências. Pelo clube, já conquistou 10 títulos, além de inúmeros prêmios individuais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chocolate
Uma análise sobre a nova "lei do chocolate"
Terreno onde será a fábrica da GWM no Espírito Santo
Dono da GWM quer fábrica de Aracruz funcionando já em 2027
Imagem BBC Brasil
Influenciadores lucram ensinando homens brasileiros a conquistar mulheres na Rússia: 'Você entendeu que ficar com gordinha no Brasil não ia te dar futuro'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados