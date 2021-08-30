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futebol

Real Madrid considera fazer oferta bilionária para contratar Mbappé

Clube merengue está conversando com o Paris Saint-Germain em busca de um acordo pelo camisa sete nas últimas horas da janela de transferências...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 12:14

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 12:14
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Real Madrid considera realizar uma proposta no valor de 200 milhões de euros pela contratação de Kylian Mbappé, segundo a "Sky Sports". O clube merengue está em conversas com o Paris Saint-Germain em busca de um acordo nas últimas horas da janela de transferências.Os espanhóis tiveram uma oferta realizada na última terça-feira, mas que havia sido recusada. Dois dias depois, o Real Madrid realizou uma nova proposta, mas que também não foi aceita pelo PSG. Na ocasião, Leonardo, diretor de futebol da equipe francês, afirmou que a postura do clube não havia sido modificada.
> Veja a tabela da Ligue 1
No entanto, Mbappé tem contrato até 2022 e também possui o desejo de vestir a camisa merengue. Caso o Paris Saint-Germain não negocie a venda do atacante nesta janela de transferências, o clube de Nasser Al-Khelaifi irá correr o risco de perder uma de suas principais peças sem custos no próximo ano.
De acordo com o dirigente brasileiro, que concedeu uma entrevista coletiva na última semana, o clube se planejou para contar com Mbappé, Neymar e Messi na temporada em busca do inédito título da Champions League. Mas os planos podem ser mudados.

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