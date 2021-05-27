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futebol

Real Madrid comunica saída de Zidane nesta quinta-feira

Informação havia sido data na noite da última quarta-feira por diversos veículos e jornalistas. Clube merengue tem Massimiliano Allegri como prioridade...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 08:16

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 08:16
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O Real Madrid confirmou a saída do técnico Zinedine Zidane nesta quinta-feira. A informação já havia sido dada por diversos veículos e jornalistas na noite da última quarta-feira. Apesar do desempenho ruim na temporada, o clube também agradeceu os serviços prestados pelo ex-comandante.- É tempo de respeitar sua decisão e mostrar nosso agradecimento por seu profissionalismo, dedicação e paixão em todos estes anos, e pelo que representa sua figura ao Real Madrid. Zidane é um dos grandes mitos do clube e sua lenda vai além do que foi como treinador e jogador.
> Veja a tabela da Eurocopa
Em sua última temporada como técnico merengue, o francês não conseguiu conquistar títulos. Na Champions League, o gigante espanhol foi derrotado na semifinal, enquanto na La Liga a equipe chegou na vice-liderança. Na Copa do Rei, o clube decepcionou ao ser eliminado para o Alcoyano na fase de 16 avos de final.
Neste momento, o Real Madrid tem o italiano Massimiliano Allegri como prioridade para comandar a equipe na próxima temporada. O ex-treinador de Milan e Juventus também é especulado para voltar à Velha Senhora, mas ainda não definiu seu futuro.

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