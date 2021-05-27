Real Madrid comunica saída de Zidane nesta quinta-feira

O Real Madrid confirmou a saída do técnico Zinedine Zidane nesta quinta-feira. A informação já havia sido dada por diversos veículos e jornalistas na noite da última quarta-feira. Apesar do desempenho ruim na temporada, o clube também agradeceu os serviços prestados pelo ex-comandante.- É tempo de respeitar sua decisão e mostrar nosso agradecimento por seu profissionalismo, dedicação e paixão em todos estes anos, e pelo que representa sua figura ao Real Madrid. Zidane é um dos grandes mitos do clube e sua lenda vai além do que foi como treinador e jogador.