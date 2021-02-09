Real Madrid cogita vender Raphael Varane ao final desta temporada

Apesar da preocupação dos torcedores do Real Madrid com a possível saída de Sergio Ramos ao final da temporada, Varane também pode deixar a equipe junto do espanhol. Segundo o “Marca”, caso o francês não renove seu contrato com a equipe merengue, os espanhóis devem negociá-lo para não perdê-lo sem custos em 2022 e pode ser negociado por cerca de 50 milhões de euros (R$ 323 milhões).A prioridade de Florentino Pérez é buscar a renovação do defensor, avaliado em 70 milhões de euros (R$ 452,5 milhões). Enquanto não consegue resolver a questão com os zagueiros presentes no elenco, o clube da capital espanhola também trata a contratação do Alaba como prioridade para garantir um atleta de ponta na próxima temporada.