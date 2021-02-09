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futebol

Real Madrid cogita vender Raphael Varane ao final desta temporada

Zagueiro francês tem contrato até 2022, não renovou seu vínculo e clube não quer perdê-lo de graça ao fim da próxima época. Alaba é prioridade na capital espanhola...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 12:15

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 12:15

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Apesar da preocupação dos torcedores do Real Madrid com a possível saída de Sergio Ramos ao final da temporada, Varane também pode deixar a equipe junto do espanhol. Segundo o “Marca”, caso o francês não renove seu contrato com a equipe merengue, os espanhóis devem negociá-lo para não perdê-lo sem custos em 2022 e pode ser negociado por cerca de 50 milhões de euros (R$ 323 milhões).A prioridade de Florentino Pérez é buscar a renovação do defensor, avaliado em 70 milhões de euros (R$ 452,5 milhões). Enquanto não consegue resolver a questão com os zagueiros presentes no elenco, o clube da capital espanhola também trata a contratação do Alaba como prioridade para garantir um atleta de ponta na próxima temporada.
> Veja a tabela da La Liga
Varane está próximo de completar 28 anos e não tem seu vínculo renovado com o Real Madrid desde 2017, pois o clube entende que o francês tem o desejo de sair do time e buscar novos objetivos. Os principais interessados são Manchester United e PSG, além de Chelsea e Juventus correndo por fora.

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