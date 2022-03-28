Real Madrid busca contratar meia do Dortmund em 2023, diz jornal

O Real Madrid está interessado na contratação do meia Jude Bellingham, do Dortmund, para 2023, segundo o "Bild". O jovem de 18 anos é visto como o provável herdeiro das vagas de Toni Kroos e Luka Modric no meio de campo do clube merengue.O atleta da seleção inglesa tem contrato com o Dortmund até 2025 e não deve deixar a Alemanha na próxima janela de transferências de verão da Europa. Ambas as equipes possuem uma boa relação nos bastidores e uma saída poderia ser valorizada restando apenas dois anos de vínculo entre o jogador e a entidade aurinegra.