Real Madrid busca contratar meia do Dortmund em 2023, diz jornal

O Real Madrid está interessado na contratação do meia Jude Bellingham, do Dortmund, para 2023, segundo o "Bild". O jovem de 18 anos é visto como o provável herdeiro das vagas de Toni Kroos e Luka Modric no meio de campo do clube merengue.O atleta da seleção inglesa tem contrato com o Dortmund até 2025 e não deve deixar a Alemanha na próxima janela de transferências de verão da Europa. Ambas as equipes possuem uma boa relação nos bastidores e uma saída poderia ser valorizada restando apenas dois anos de vínculo entre o jogador e a entidade aurinegra.
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Apesar da boa relação, os alemães não devem facilitar a saída de um dos seus principais ativos do plantel. A expectativa é de que Bellingham deixa o Dortmund por um valor que ronde os 100 milhões de euros (R$ 524 milhões) nas próximas janelas.
Além de Bellingham, o Real Madrid também estuda a chegada de Tchouaméni e ter um substituto para Casemiro. No entanto, o objetivo da equipe espanhola nos próximos meses é a contratação de Mbappé, enquanto o nome de Haaland segue sendo especulado.