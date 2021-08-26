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futebol

Real Madrid aumenta valores e faz nova proposta ao PSG por Mbappé

Atacante tem contrato com o clube francês até o fim da temporada, em junho de 2022, mas merengues desejam tê-lo ainda nesta janela de transferência. Prazo é até terça-feira...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 15:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 15:02
Crédito: LOIC VENANCE / AFP
O Real Madrid não desiste de contratar Kylian Mbappé. Depois de ver o Paris Saint-Germain recusar a primeira oferta pelo atacante francês, o clube espanhol aumentou valores e apresentou nova proposta para contar com o jogador de 22 anos ainda nesta janela de transferências.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga e da Ligue 1De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista quando o assunto é o mercado de transferências, a nova oferta do Real Madrid é de 170 milhões de euros (R$ 1 bilhão, na cotação atual), além de mais 10 milhões de euros em possíveis bônus (R$ 61 milhões).
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Ainda segundo o repórter, esta deve ser a última oferta do Real Madrid pelo jogador nesta janela de transferências, que se encerra na próxima semana. Caso o PSG não aceite, os Merengues terão caminho livre para assinar com Mbappé sem custos, uma vez que seu contrato termina ao final da temporada.
O Paris Saint-Germain tinha interesse em renovar o contrato de Mbappé, aceitando elevar o patamar salarial recebido pelo atacante atualmente, mas o atleta não tem a intenção de seguir na equipe. Com o sonho de atuar no Real Madrid, ele já recusou ofertas do time parisiense.
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Na última quarta-feira, o diretor esportivo do PSG, Leonardo, afirmou que poderia vender o jogador, mas que seria "nos termos" franceses. De acordo com a imprensa local, o Paris Saint-Germain só aceita se desfazer do jogador por 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).

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