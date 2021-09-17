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Real Madrid apresenta terceiro uniforme na cor esmeralda; veja fotos

Vestimenta é inspirada na Porta do Sol, ponto turístico da capital espanhola considerado o quilômetro zero da Espanha. Peça é parecida com terceiro uniforme da temporada 2019/20...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 10:31

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 10:31
A Porta do Sul é conhecida como o "quilômetro zero" das estradas da Espanha. Além da camisa, o calção e os meiões também serão na mesma cor, com detalhes em preto e branco. O escudo, monocromático, será branco, cor principal do clube.
O Real Madrid volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Valencia, fora de casa, pela La Liga. As duas equipes, junto com o Atlético de Madrid, dividem a liderança da competição com 10 pontos. O jogo poderá marcar a estreia do novo uniforme do clube merengue.

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