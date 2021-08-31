Real Madrid anuncia a chegada do meio-campista Eduardo Camavinga

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Agora é oficial: o meio-campista Eduardo Camavinga é o novo reforço do Real Madrid. Após uma negociação rápida na segunda-feira, o clube espanhol anunciou a chegada do atleta de apenas 18 anos, que assinou contrato com os Blancos por seis temporadas, até junho de 2027, nesta terça.

+ Veja a tabela e os jogos da La LigaApontado como grande promessa do futebol francês, Camavinga realizou exames médicos e assinou o vínculo na manhã desta terça. Segundo o repórter Fabrizio Romano, os Merengues pagaram 31 milhões de euros (R$ 189 milhões), mas o negócio pode chegar aos 40 milhões de euros (R$ 245 milhões).

Como tinha contrato com o Rennes somente até o fim da atual temporada, em junho de 2022, o clube francês aceitou negociá-lo por um valor mais baixo que o pedido em outras oportunidades. Caso contrário, o meio-campista sairia de graça no próximo ano. + Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu