Real e Barça avaliam contratação de jovem zagueiro do RB Leipzig

Ibrahima Konaté, zagueiro do RB Leipzig, está na mira de Real Madrid e Barcelona, segundo a imprensa espanhola. O jovem de 21 anos é tido como uma das maiores promessas do futebol europeu e é observado pela equipe merengue há mais de um ano. No entanto, o atleta deve ficar longe das lesões para ter uma oportunidade nos gigantes espanhóis.Na última temporada, o defensor sofreu uma ruptura em uma fibra muscular e esta lesão o deixou afastado dos gramados por quase um ano. Após levar um tempo para recuperar o ritmo, o atleta machucou o tornozelo e ficou cerca de 50 dias parado. Com isso, Konaté fez apenas 15 jogos em 2020/2021 somando todas as competições.