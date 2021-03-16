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Real e Barça avaliam contratação de jovem zagueiro do RB Leipzig

Ibrahima Konaté tem apenas 21 anos e é uma das maiores promessas do futebol europeu, mas excesso de lesões nas duas últimas temporadas prejudicam o atleta...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 09:43

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 09:43
Crédito: Reprodução/Twitter
Ibrahima Konaté, zagueiro do RB Leipzig, está na mira de Real Madrid e Barcelona, segundo a imprensa espanhola. O jovem de 21 anos é tido como uma das maiores promessas do futebol europeu e é observado pela equipe merengue há mais de um ano. No entanto, o atleta deve ficar longe das lesões para ter uma oportunidade nos gigantes espanhóis.Na última temporada, o defensor sofreu uma ruptura em uma fibra muscular e esta lesão o deixou afastado dos gramados por quase um ano. Após levar um tempo para recuperar o ritmo, o atleta machucou o tornozelo e ficou cerca de 50 dias parado. Com isso, Konaté fez apenas 15 jogos em 2020/2021 somando todas as competições.
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O principal alvo de Real Madrid e Barcelona era o Upamecano, mas o francês acertou sua ida ao Bayern de Munique. Dessa forma, os clubes procuram alternativas no mercado, uma vez que Zidane pode perder Sergio Ramos, em fim de contrato, e os culés buscam reformular a defesa por não confiarem em Umtiti e por Piqué ser um veterano.

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