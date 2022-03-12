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futebol

Reação travada: Botafogo perde para o Osasco no Brasileiro de Basquete

Botafogo é dominado de ponta a ponta e é superado pela quarta vez em cinco jogos...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 18:32

Publicado em 12 de Março de 2022 às 18:32

A empolgação do Botafogo após a vitória sobre o Memorial Santos ficou para trás. O Alvinegro foi superado pelo Osasco na tarde deste sábado por 77 a 55, em jogo disputado no Ginásio Linneu de Moura, válido pelo Campeonato Brasileiro de Basquete.+ Botafogo retoma contatos com Rafael Carioca e acena com proposta
O Alvinegro não tem um bom começo na competição: são quatro derrotas em cinco jogos. A equipe ocupa a 6ª colocação na Conferência Amaury Passos - os quatro primeiros se classificam para a fase mata-mata.
Na quadra, o Glorioso foi dominado de ponta a ponta e praticamente não ameaçou a equipe paulista. O destaque do jogo foi Magna, do Osasco, com 19 pontos e 13 rebotes. Pelo lado do Glorioso, Wilsinho contribuiu com 16 pontos.
O Botafogo encerra a participação no primeiro turno do Brasileirão neste domingo: o Alvinegro enfrenta o Praia Clube às 17h15, novamente no Linneu de Moura.
Crédito: BotafogoperdeuparaoOsasco(Foto:DiegoMaranhão/CBB

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