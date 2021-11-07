Reação de jogadores após gol de David Braz gera incômodo na torcida

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense venceu o Sport, no último sábado, por 1 a 0, no Maracanã. Contudo, apesar da vitória, a torcida se incomodou com a postura de alguns jogadores após o gol de David Braz, aos 50 minutos do segundo tempo. Gestos de Lucca e Marcos Felipe causaram ira dos torcedores no estádio.

+ David recebe maior nota na vitória contra o Sport no MaracanãDurante os 90 minutos, o Fluminense criou inúmeras oportunidades, mas pecou na finalização, e foi salvo pelo gol de cabeça de David Braz. No tempo normal, os torcedores cantaram e apoiaram o time, mas minutos antes do tento do zagueiro, a torcida criticou a equipe e gritou 'time sem vergonha'.

Com isso, em tom de desabafo após David Braz balançar as redes, o atacante Lucca fez gestos com as mãos em direção à arquibancada, o que não foi bem aceito pela torcida. O jogador tem sido alvo de críticas de torcedores e da imprensa nas últimas partidas pelo baixo rendimento em campo.

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