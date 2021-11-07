Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Reação de jogadores após gol de David Braz gera incômodo na torcida

Lucca e Marcos Felipe foram acusados de desrespeito pelos torcedores no Maracanã...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2021 às 14:39

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 14:39

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fluminense venceu o Sport, no último sábado, por 1 a 0, no Maracanã. Contudo, apesar da vitória, a torcida se incomodou com a postura de alguns jogadores após o gol de David Braz, aos 50 minutos do segundo tempo. Gestos de Lucca e Marcos Felipe causaram ira dos torcedores no estádio.
+ David recebe maior nota na vitória contra o Sport no MaracanãDurante os 90 minutos, o Fluminense criou inúmeras oportunidades, mas pecou na finalização, e foi salvo pelo gol de cabeça de David Braz. No tempo normal, os torcedores cantaram e apoiaram o time, mas minutos antes do tento do zagueiro, a torcida criticou a equipe e gritou 'time sem vergonha'.
Com isso, em tom de desabafo após David Braz balançar as redes, o atacante Lucca fez gestos com as mãos em direção à arquibancada, o que não foi bem aceito pela torcida. O jogador tem sido alvo de críticas de torcedores e da imprensa nas últimas partidas pelo baixo rendimento em campo.
+ Cazares lamenta chances perdidas, mas diz: 'Basta um gol para a vitória'
Outro jogador que teve reação interpretada pela torcida como desrespeito foi Marcos Felipe. Em vídeo que circulou na internet após o jogo, o goleiro faz reclamações em direção à arquibancada. Contudo, nas redes sociais, o arqueiro se defendeu e afirmou que o alvo era apenas um torcedor específico que o xingava durante a partida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados