Área de incêndio no Flamengo não tinha permissão para ser alojamento

O dormitório que pegou fogo no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, nesta sexta-feira (8) e matou 10 pessoas não tem licença municipal e o local deveria ser usado como estacionamento.
"A área de alojamento atingida pelo incêndio não consta do último projeto aprovado pela área de licenciamento, no dia 5 de abril de 2018, como edificada", diz a nota da Prefeitura do Rio, que ainda acrescenta: "No projeto protocolado, a área está descrita como um estacionamento".
"Por determinação da legislação em vigor, a coordenação de licenciamento informa que só há inspeção neste tipo de edificação em casos de denúncia", acrescenta.