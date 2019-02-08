Área de incêndio no Flamengo não tinha permissão para ser alojamento

Um incêndio atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, zona oeste do Rio Crédito: Reginaldo Pimenta/Agência Estado

O dormitório que pegou fogo no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, nesta sexta-feira (8) e matou 10 pessoas não tem licença municipal e o local deveria ser usado como estacionamento.

"A área de alojamento atingida pelo incêndio não consta do último projeto aprovado pela área de licenciamento, no dia 5 de abril de 2018, como edificada", diz a nota da Prefeitura do Rio, que ainda acrescenta: "No projeto protocolado, a área está descrita como um estacionamento".