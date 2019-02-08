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Projeto

Área de incêndio no Flamengo não tinha permissão para ser alojamento

O dormitório que pegou fogo no Ninho do Urubu não tem licença municipal e deveria ser usado apenas como estacionamento

Publicado em 

08 fev 2019 às 16:31

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 16:31

Um incêndio atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, zona oeste do Rio Crédito: Reginaldo Pimenta/Agência Estado
O dormitório que pegou fogo no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, nesta sexta-feira (8) e matou 10 pessoas não tem licença municipal e o local deveria ser usado como estacionamento.
"A área de alojamento atingida pelo incêndio não consta do último projeto aprovado pela área de licenciamento, no dia 5 de abril de 2018, como edificada", diz a nota da Prefeitura do Rio, que ainda acrescenta: "No projeto protocolado, a área está descrita como um estacionamento".
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Além disso, a Prefeitura do Rio informou através da nota que a atual licença do Ninho do Urubu tem validade até 8 de março deste ano e que "não há registros de novo pedido de licenciamento da área para uso como dormitórios".
"Por determinação da legislação em vigor, a coordenação de licenciamento informa que só há inspeção neste tipo de edificação em casos de denúncia", acrescenta.

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