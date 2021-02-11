RB Leipzig x Augsburg: saiba onde assistir e as prováveis escalações

O RB Leipzig recebe o Augsburg nesta sexta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Alemão. O time de Julian Nagelsmann ocupa a vice-liderança, mas busca os três pontos para pressionar o Bayern de Munique e sonhar com o título da Bundesliga. Por outro lado, o rival quer se distanciar da zona de rebaixamento.Jogo duro
- Estamos nos aproximando de uma equipe extremamente trabalhadora e forte. Mesmo que não tenha ganhado muitos jogos, o Augsburg tem muita qualidade. Eles são compactos, seus contra-ataques são perigosos e por isso temos que tomar cuidado. Queremos vencer para garantir o segundo lugar. Temos o equilíbrio certo ofensiva e defensivamente e estou satisfeito com o espírito coletivo - disse Nagelsmann.
Equilíbrio
O equilíbrio citado pelo treinador do RB Leipzig pode ser um dos principais trunfos para o duelo desta sexta-feira. Além de todo o favoritismo, os vice-líderes possuem a melhor defesa do torneio com apenas 17 gols sofridos, enquanto o Augsburg tem o quarto pior ataque com 20 gols marcados e está à frente somente dos times que figuram na zona da degola.
FICHA TÉCNICA:RB Leipzig x Augsburg
Data e horário: 12/2/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Red Bull Arena Leipzig, em Leipzig (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:RB LEIPZIG (Técnico: Julian Nagelsmann)Gulasci; Orban, Upamecano e Halstenberg; Adams, Haidara, Kampl e Angelino; Samardzic e Olmo; Poulsen.
Desfalques: Emil Forsberg, Kluivert, Dominik Szoboszlai e Konrad Laimer (machucados).
AUGSBURG (Técnico: Heiko Herrlich)Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai e Pedersen; Strobl e Gruezo; Caligiuri, Richter e Hahn; Niederlechner.
Desfalques: Alfred Finnbogason e Raphael Framberger (machucados).