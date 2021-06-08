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Copa do Brasil

Bragantino x Fluminense: prováveis times e onde assistir

Equipes se enfrentam no jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Tricolor venceu o Massa Bruta por 2 a 0 e tem a vantagem no duelo no Estádio Nabi Abi Chedid
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 18:58

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:58

Fluminense e Bragantino disputam uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Após vencer por 2 a 0 no jogo de ida, o Fluminense visitará o Bragantino nesta quarta-feira (09), às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira fase da Copa do Brasil. Embalado, e sem sofrer gol nos últimos três jogos, o Tricolor tem a vantagem, e pode garantir a classificação para as oitavas até se perder por um gol de diferença.
Para o duelo desta quarta, o técnico Roger Machado ainda não poderá contar com o zagueiro Nino, que está com a seleção olímpica. O defensor Manoel deve continuar como titular e fazer dupla com Luccas Claro. O equatoriano Cazares também não será opção no banco, pois está com a seleção de seu país nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2022, no Catar.
Além deles, Hudson teve uma lesão ligamentar e não jogará mais neste temporada, enquanto o jovem john Kennedy voltou após longo período afastado em virtude da da Covid-19. Ele treina com o time sub-23 para recuperar o condicionamento físico.
A tendência é que o técnico repita a escalação que está invicta há quatro partidas (contra River Plate, São Paulo, Bragantino e Cuiabá). A novidade fica por conta de Paulo Henrique Ganso que viajou com a equipe e deve ser opção no banco de reservas.
A escalação do Massa Bruta, por sua vez, ainda não está definida. O treinador Maurício Barbieri tem três dúvidas: o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral-esquerdo Edimar e o atacante Helinho serão avaliados pelo departamento médico do clube para saber qual deles terá condição de atuar. Ambos não atuaram no empate por 3 a 3 com o Bahia pelo Brasileirão.
Fabrício Bruno não jogou diante do Tricolor baiano, pois sofreu uma pancada na cabeça na primeira partida contra o Fluminense. já Edimar estava com dores na coxa e Helinho com dores no tornozelo após ter um entorse também contra o Tricolor carioca. O time do interior paulista necessita vencer por três gols de diferença para garantir a vaga. Em caso de vitória por dois, a disputa será decidida nos pênaltis. 

FICHA TÉCNICA: BRAGANTINO x FLUMINENSE

  • Data/Hora: 09/06/2021, às 21h30
  • Local: Nabi Abi Cheidi, Bragança Paulista (SP)
  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

  • Onde assistir: Globo e Premiere

  • BRAGANTINO:  Julio César; Aderlan, Léo Ortiz, Natan (Fabrício Bruno) e Luan Cândido (Edimar); Jadsom, Lucas Evangelista e Cuello; Artur, Pedrinho (Helinho) e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri 
  • FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Caio Paulista, Fred e Gabriel Teixeira. Técnico: Roger Machado

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