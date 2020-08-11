RB Bragantino x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino recebe o Botafogo, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. O confronto marca a estreia do Glorioso no torneio, em razão do jogo adiado da primeira rodada em que enfrentaria o Bahia. O time de Autuori terá o desfalque do atacante Pedro Raul, artilheiro da equipe na temporada, com seis gols, que ainda se recupera do Covid-19.
O time de Bragança Paulista faz a segunda partida na competição, depois do empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro na estreia. O time comandado por Felipe Conceição vai tentar usar o fator cara para conquistar a primeira vitória no retorno à elite do futebol brasileiro. FICHA TÉCNICA RED BULL BRAGANTINO X BOTAFOGO
Estádio: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP) Data: 12/08/2020, às 19h15Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Assistentes de VAR: Jefferson Ferreira de Moraes (GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA)Onde ver/ouvir: Tempo Real do LANCE!, Premiere, Globo e rádios
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Felipe Conceição) Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Weverson, Ricardo Rayller e Matheus Jesus; Artur, Alerrandro e Ytalo
Desfalques:-Suspenso: - Pendurado: -
BOTAFOGO: (Técnico: Paulo Autuori)Gatito Fernández; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luís; Honda, Bruno Nazário e Caio Alexandre; Rhuan, Matheus Babi e Luis Henrique
Desfalques: Luiz Fernando (Dores musculares), Pedro Raul e Cícero (Em recuperação do Covid-19)Suspensos: - Pendurado: -
Palpites: Na redação do LANCE!, 45% das pessoas apostam em uma vitória do Bragantino, 40%, em triunfo do Botafogo e 15% acham que será empate.